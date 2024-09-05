Об этом рассказал командир подразделения "Терра" Третьей штурмовой Николай "Абдула" Волохов. Военные наступали на врага, который превосходил в несколько раз.

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Наступление на Харьковщине

Николай Волохов отмечает, что ситуация в зоне ответственности 3 ОШБр в Харьковской области продолжает оставаться напряженной. Причина заключается в том, что недавно бойцы бригады провели контрнаступательную операцию.

Освободили добрый кусок украинской земли. Около 2 квадратных километров. В очень критическом для врага месте. И этим дали врагу вкусную звонкую пощечину. Тем, что смогли. Враг не знал, что мы планируем эту операцию, не был готов,

– подчеркнул Волохов.

Как рассказал командир "Терры", в ходе наступления было использовано в 2,5 раза меньше сил, чем у врага на позициях. Подтверждено 200 ликвидированных оккупантов

Однако враг не оставляет попыток отомстить, поэтому проводит регулярные штурмы украинских позиций. Как указал Волохов, россияне пытаются накопить бронетехнику и пехоту в районах, из которых можно быстро доехать. Активно работает артиллерия. В то же время 3 ОШБр не дает артиллерии времени.

Напомним, что 15 августа подразделения 3 ОШБр перешли в контрнаступление и продвинулись вглубь на 2 километра, заняв батальонный район обороны противника.