Про це розповів командир підрозділу "Терра" Третьої штурмової Микола "Абдула" Волохов. Військові наступали на ворога, який переважав у кілька разів.

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Наступ на Харківщині

Микола Волохов зазначає, що ситуація у зоні відповідальності 3 ОШБр у Харківській області продовжує залишатися напруженою. Причина полягає у тому, що нещодавно бійці бригади провели контрнаступну операцію.

Звільнили добрий шматок української землі. Близько 2 квадратних кілометрів. У дуже критичному для ворога місці. І цим дали ворогові смачний дзвінкий ляпас. Тим, що змогли. Ворог не знав, що ми плануємо цю операцію, не був готовий,

– наголосив Волохов.

Як розповів командир "Терри", у ході наступу було використано у 2,5 раза менше сил, ніж у ворога на позиціях. Підтверджено 200 ліквідованих окупантів.є

Проте ворог не полишає спроб помститися, тому проводить регулярні штурми українських позицій. Як вказав Волохов, росіяни намагаються накопичити бронетехніку та піхоту в районах, з яких можна швидко доїхати. Активно працює артилерія. Водночас 3 ОШБр не дає артилерії часу.

Нагадаємо, що 15 серпня підрозділи 3 ОШБр перейшли у контрнаступ і просунулися вглиб на 2 кілометри, зайнявши батальйонний район оборони противника.