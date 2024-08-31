Еще 22 августа наши военные заявили, что продвинулись вглубь фронта на Харьковщине почти на 2 километра. Поэтому россияне и перебрасывали войска на это направление.

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Какова ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении, в зоне ответственности нашей Третьей штурмовой сейчас продолжаются стабилизационные действия. Проведя удачные штурмы и освободив территории, сейчас необходимо закрепиться,

– заявил Максим Жорин.

Заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады добавил, что при этом российские оккупанты постоянно:

пытаются вернуть утраченные позиции,

бросают на это все новые и новые ресурсы, которые наши бойцы успешно стирают.

Кстати, начальник отдела коммуникаций 77 отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ Виталий Бицак рассказал, что оккупанты в Харьковской области потеряли большое количество техники. В частности, они уже осуществляют пешие штурмы, используют также мотоциклы и багги.

По словам Виталия Бицака, изменение тактики врага на Харьковщине заключается в том, что у него "сейчас очень мало бронированной техники".