Раньше они защищали Донбасс, воевали под Бахмутом. Теперь они отстаивают одну из линий обороны в Харьковской области. Об этом рассказала корреспондентка 24 Канала Анна Черненко.

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Защитники и защитницы готовы к чему-либо

Линии обороны Харьковщины по-разному опасны, они несут разные угрозы гражданским и военным. Но бойцы заверили, что тот участок, который они защищают, в надежных руках. Они действительно обезопасены, защитник готовы к разным сценариям, которые россияне могут воплотить – от провокаций до попыток прорыва.

Мужчины и женщины готовы к чему-либо. Особенно после Бахмута.

Вместе с мужеством этих героев сочетается невероятная душевная атмосфера. От этих грядочек с луком до животных, которые к ним приходят и остаются жить. Казалось бы, страшный быт, люди живут и защищают нас на линии огня, при этом они могут создать там почти домашний уют.

– акцентировала Анна Черненко.

В Бахмуте были стрелковые бои, военные 113 бригады видели "мясные штурмы" и сдерживали их. А в Харьковской области только обстрелы.

"Стреляют минометы, СПГ, прилетают беспилотники, выходят снайперы. Все, что имеют, то и летит", - отметил боец ТрО Руслан.

Военные уверяют, что держат Украину, и неважно, какая область, город или село. Там все за одно.

"У нас что ни новая позиция, обязательно находят себе животных – котики, собачки, вороны, блиндажная мышь, никак без них", – рассказал боец.

Как выглядит быт бойцов / Фото 24 Канал

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