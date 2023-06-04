Раніше вони захищали Донеччину, воювали під Бахмутом. Тепер вони боронять одну з ліній оборони в Харківській області. Про це розповіла кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко.
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Захисники та захисниці готові до будь-чого
Лінії оборони Харківщини по-різному небезпечні, вони несуть різні загрози цивільним та військовим. Але бійці запевнили, що та ділянка, яку вони захищають, у надійних руках. Вони дійсно убезпечена, захисник готові до різних сценаріїв, які росіяни можуть втілити – від провокацій до спроб прориву.
Чоловіки та жінки готові до будь-чого. Особливо – після Бахмуту.
Разом із мужністю у цих героїв поєднується неймовірна душевна атмосфера. Від цих грядочок з цибулею до тваринок, які до них приходять і лишаються жити. Здавалося б, страшний побут, люди живуть і захищають нас на лінії вогню, при цьому вони можуть створити там майже домашній затишок,
– акцентувала Анна Черненко.
У Бахмуті були стрілецькі бої, військові 113 бригади бачили "м'ясні штурми" і стримували їх. А на Харківщині лише обстріли.
"Стріляють міномети, СПГ, прилітають безпілотники, виходять снайпери. Все, що мають, те й летить", – зазначив боєць ТрО Руслан.
Військові запевняють, що тримають Україну, і неважливо, яка область, місто чи село. Там усі за одне.
"У нас що не нова позиція, обов'язково знаходять собі тваринок – котики, собачки, ворони, бліндажна миша, ніяк без них", – розповів боєць.
Який вигляд має побут бійців / Фото 24 Канал
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