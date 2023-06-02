За наявною інформацією, окупанти вкотре для атаки використали дві керовані авіабомби. Ними завдали удару по селищі міського типу Ківшарівка, що у Куп'янському районі, передає глава ОВА Олег Синєгубов.

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Що відомо про жертв і постраждалих

Очільник ОВА зауважив, що пошкоджень зазнав житловий будинок. На жаль, внаслідок авіаудару загинуло двоє людей. Мовиться про чоловіка поважного віку та жінку. Також зазнали поранень троє жінок і 3-річний хлопчик.

На місці працюють екстрені служби. Інформація щодо атаки з боку Росії уточнюється.

На жаль, це не перший удар по Харківщині за цей день. Синєгубов зазначив, що близько 17:05 область зазнала чергового ракетного удару з боку країни-агресорки.

Зафіксовано приліт двох ракет, попередньо С-300, в лісовий масив Зміївської громади Чугуївського району,

– зазначив він.

За попередньою інформацією, тоді минулося без масштабних руйнувань та постраждалих.