Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Павло Нарожний. За його словами, через санкції окупанти не здатні розширювати виробництво. Однак вони можуть інтенсивніше працювати.

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"На жаль, усе літо і всю осінь ми бачитимемо нескінченні атаки дронами та ракетами. Сподіваюсь, що союзники встигатимуть нам постачати засоби ППО і ракети до них", – зазначив Нарожний.

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Скільки крилатих ракет виробляє Росія

Росіяни можуть виробляти до двох крилатих ракет щодня. Тобто, 15 крилатих ракет, які вони сьогодні відстріляли, – це приблизно 10 днів виробництва, може 7.

Крім того, ворог мав період затишшя з кінця лютого до кінця квітня. Близько двох місяців вони виробляли та накопичували ракети.

"Тому ми не можемо наразі розслаблятись. Вони 10 днів попрацювали – і в них є 20 ракет. Цього достатньо, щоб зробити більш-менш масований обстріл", – пояснив військовий експерт.

Яка ситуація з балістичними ракетами та дронами

Темп виробництва балістичних ракет вищий, ніж крилатих. За день росіяни можуть виробити до 10 одиниць "Іскандерів" і "Кинджалів".

З шахедами ситуація ще гірша для нас, оскільки Іран зацікавлений у російських літаках. За них він розраховується саме дронами. Мовиться про сотні одиниць.

Зверніть увагу! 31 травня важкий військово-транспортний літак Іл-76, який належить Ірану, уже вдруге з 29 травня приземлився в столиці країни-терористки. Ймовірно, на його борту перебуває нова партія дронів-камікадзе.

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