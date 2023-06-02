Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт Павел Нарожный. По его словам, из-за санкций оккупанты не способны расширять производство. Однако они могут интенсивнее работать.

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"К сожалению, все лето и всю осень мы будем видеть бесконечные атаки дронами и ракетами. Надеюсь, что союзники будут успевать нам поставлять средства ПВО и ракеты к ним", – отметил Нарожный.

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Сколько крылатых ракет производит Россия

Россияне могут производить до двух крылатых ракет каждый день. То есть, 15 крылатых ракет, которые они сегодня отстреляли, – это примерно 10 дней производства, может быть 7.

Кроме того, враг имел период затишья с конца февраля до конца апреля. Около двух месяцев они производили и копили ракеты.

"Поэтому мы не можем расслабляться. Они 10 дней поработали – и у них есть 20 ракет. Этого достаточно, чтобы сделать более или менее массированный обстрел", – пояснил военный эксперт.

Какая ситуация с баллистическими ракетами и дронами

Темп производства баллистических ракет выше крылатых. За день россияне могут сделать до 10 единиц "Искандеров" и "Кинжалов".

С шахедами ситуация еще хуже для нас, поскольку Иран заинтересован в российских самолетах. За них он рассчитывается именно дронами. Речь идет о сотнях единиц.

Обратите внимание! 31 мая тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76, принадлежащий Ирану, уже второй раз с 29 мая приземлился в столице страны-террориста. Вероятно, на его борту находится новая партия дронов-камикадзе.

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