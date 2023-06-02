Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт Павел Нарожный. По его словам, из-за санкций оккупанты не способны расширять производство. Однако они могут интенсивнее работать.
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"К сожалению, все лето и всю осень мы будем видеть бесконечные атаки дронами и ракетами. Надеюсь, что союзники будут успевать нам поставлять средства ПВО и ракеты к ним", – отметил Нарожный.
Сколько ракет и дронов имеют россияне: смотрите видео
Сколько крылатых ракет производит Россия
Россияне могут производить до двух крылатых ракет каждый день. То есть, 15 крылатых ракет, которые они сегодня отстреляли, – это примерно 10 дней производства, может быть 7.
Кроме того, враг имел период затишья с конца февраля до конца апреля. Около двух месяцев они производили и копили ракеты.
"Поэтому мы не можем расслабляться. Они 10 дней поработали – и у них есть 20 ракет. Этого достаточно, чтобы сделать более или менее массированный обстрел", – пояснил военный эксперт.
Какая ситуация с баллистическими ракетами и дронами
Темп производства баллистических ракет выше крылатых. За день россияне могут сделать до 10 единиц "Искандеров" и "Кинжалов".
С шахедами ситуация еще хуже для нас, поскольку Иран заинтересован в российских самолетах. За них он рассчитывается именно дронами. Речь идет о сотнях единиц.
Российский террор против украинцев продолжается: коротко
- Ночью 2 июня российские захватчики снова атаковали Украину. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил о сбитии 15 крылатых ракет и 21 беспилотника. Эпицентром атаки снова был Киев.
- В Офисе генпрокурора отметили, что в результате ночных обстрелов 11-летний ребенок получил телесные повреждения, а мужчину 68 лет госпитализировали в больницу. Также были повреждены гражданские объекты – частные дома, хозяйственные постройки и автомобили мирных жителей.
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк подчеркнул, что поскольку обстрелы со стороны России не будут прекращаться, Украине крайне нужно дальнобойное оружие и ПВО от партнеров.