По имеющейся информации, оккупанты в очередной раз для атаки использовали две управляемые авиабомбы. Ими нанесли удар по поселку городского типа Кившаровка в Купянском районе, передает глава ОВА Олег Синегубов.

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Что известно о жертвах и пострадавших

Глава ОВА отметил, что повреждения получил жилой дом. К сожалению, в результате авиаудара погибли два человека. Речь идет о мужчине почтенного возраста и женщине. Также получили ранения три женщины и 3-летний мальчик.

На месте работают экстренные службы. Информация по атаке со стороны России уточняется.

К сожалению, это не первый удар по Харьковщине в этот день. Синегубов отметил, что около 17:05 область подверглась очередному ракетному удару со стороны страны-агрессора.

Зафиксирован прилет двух ракет, предварительно С-300, в лесной массив Змиевской общины Чугуевского района,

– отметил он.

По предварительной информации тогда обошлось без масштабных разрушений и пострадавших.