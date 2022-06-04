Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире всеукраинского телемарафона. Он отметил, что по визуальной оценке восстановить здание будет невозможно.
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Сейчас идет строительная экспертиза, – Синегубов
Однако это не окончательный вывод. О главных результатах сообщат уже после завершения необходимых обследований.
Что касается здания ОВА, то там сначала было две ракеты, а если брать тот район, то там было семь ракет "Искандер-М". Здание значительно повреждено, сейчас идет еще соответствующая строительная экспертиза, но, по предварительным данным, здание восстановлению не подлежит,
– объяснил Синегубов.
Настоящий этап – визуальное обследование
Как сообщили "Общественному" в Харьковской ОВА, сейчас здание – на стадии визуального обследования. Пока специалисты подтвердили, что здание в аварийном состоянии. Доступ на объект ограничен, ведь конструкции могут просто обрушиться.
Наибольшие повреждения – в центральном блоке. Ракета разрушила все – от крыши до подвала.
Несущие стены и лестничная клетка в этой части разрушены. Здание по всей площади помещений имеет повреждение в виде трещин разной ширины вскрытия. Крыша здания разрушена почти полностью,
– добавили в пресс-службе.
Однако для окончательного вывода необходимы лабораторные, геологические и геодезические исследования.
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Жуткий обстрел Харьковской ОВА
- Утром 1 марта россияне обстреляли центральную часть Харькова. Пострадало и здание ОВА.
- Центральный Майдан Свободы был полностью разрушен.
- Из-под завалов ова вытащили тела 31 человека. На это понадобилось более 20 дней.
- В начале мая правоохранители провели дополнительные обследования. Они обнаружили часть одного из снарядов , разрушившего здание.
- Работники ГСЧС долго расчищали завалы шести этажей здания. Именно туда не удалось добраться правоохранителям для проведения расследования.
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