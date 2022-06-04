Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире всеукраинского телемарафона. Он отметил, что по визуальной оценке восстановить здание будет невозможно.

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Сейчас идет строительная экспертиза, – Синегубов

Однако это не окончательный вывод. О главных результатах сообщат уже после завершения необходимых обследований.

Что касается здания ОВА, то там сначала было две ракеты, а если брать тот район, то там было семь ракет "Искандер-М". Здание значительно повреждено, сейчас идет еще соответствующая строительная экспертиза, но, по предварительным данным, здание восстановлению не подлежит,

– объяснил Синегубов.

Настоящий этап – визуальное обследование

Как сообщили "Общественному" в Харьковской ОВА, сейчас здание – на стадии визуального обследования. Пока специалисты подтвердили, что здание в аварийном состоянии. Доступ на объект ограничен, ведь конструкции могут просто обрушиться.

Наибольшие повреждения – в центральном блоке. Ракета разрушила все – от крыши до подвала.

Несущие стены и лестничная клетка в этой части разрушены. Здание по всей площади помещений имеет повреждение в виде трещин разной ширины вскрытия. Крыша здания разрушена почти полностью,

– добавили в пресс-службе.

Однако для окончательного вывода необходимы лабораторные, геологические и геодезические исследования.

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Жуткий обстрел Харьковской ОВА

Утром 1 марта россияне обстреляли центральную часть Харькова. Пострадало и здание ОВА.

Центральный Майдан Свободы был полностью разрушен.

Из-под завалов ова вытащили тела 31 человека. На это понадобилось более 20 дней.

В начале мая правоохранители провели дополнительные обследования. Они обнаружили часть одного из снарядов , разрушившего здание.

Работники ГСЧС долго расчищали завалы шести этажей здания. Именно туда не удалось добраться правоохранителям для проведения расследования.

Смотрите видео об интенсивных боях на Харьковщине: