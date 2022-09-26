Об особенности учебной программы, переезде во Львов и планах восстановления Харькова в интервью для проекта СВОИ на 24 канале рассказала преподавательница Харьковской школы архитектуры Дария Ожиганова.

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Дарья Ожиганова – родом из Севастополя, находящегося во временно оккупированном Крыму. Еще в 2010 году она переехала в Харьков на учебу, где в конце концов и жила до 24 февраля 2022 года. Сейчас она директор бакалаврской программы в Харьковской школе архитектуры. И для нее это не просто работа, а скорее призвание.

Интервью с преподавателями Харьковской школы архитектуры: смотрите видео

Чем уникально обучение в Харьковской школе архитектуры

Расскажите больше о Харьковской школе архитектуры.

Харьковская школа архитектуры – это частное высшее учебное заведение, которое учит собственно архитектуре. Сейчас у нас есть 36 студентов и студенток на бакалаврской программе и еще 10 – на магистерской. Но магистерская программа сейчас на паузе из-за войны.

Честно говоря, студентов должно быть больше, но некоторые ученики, которые должны были перейти на 3 курс, по разным причинам не смогли этого сделать. К примеру, не вернулись в Украину или взяли себе академотпуска. Но мы их в следующем году ждем.

Наша бакалаврская программа длится 4 года. О программе я могу очень много говорить, но постараюсь короче. На протяжении обучения студенты приобретают опыт и овладевают всеми навыками, которые могут пригодиться им в работе архитектора.

Программа распределена на 4 содержательных блока . Если сравнивать с классическим государственным архитектурным образованием, то это, наверное, что-то вроде кафедр. Среди блоков есть:

технический блок – студенты работают с конструкциями, изучают конструкции и инженерию;

– студенты работают с конструкциями, изучают конструкции и инженерию; гуманитарный блок – размышляют о социальной ответственности архитектора и все, что с тем связано;

– размышляют о социальной ответственности архитектора и все, что с тем связано; блок навыков и студия – непосредственно такой "язык" архитектора, это рисунок, архитектурная графика, фотография и все-все-все, что им может потребоваться для того, чтобы донести свои идеи и воплотить их в каком-либо виде;

– непосредственно такой "язык" архитектора, это рисунок, архитектурная графика, фотография и все-все-все, что им может потребоваться для того, чтобы донести свои идеи и воплотить их в каком-либо виде; непосредственно архитектурное проектирование – это синтез всего того, что студенты учат на других блоках. И это возможность для них протестировать все идеи или теории, которые они изучают по другим дисциплинам.

Харьковская школа архитектуры до войны / Фото The Village

Впечатлениями от учебы в школе архитектуры поделился и ее студент Владимир Петрик. Он признался, что выбрал архитектуру, потому что она является для него симбиозом разных дисциплин: и математики, и физики, и химии, и, конечно же, искусства.

Почему вы выбрали именно эту школу архитектуры ?

Это по-новому для Украины. Со студентоцентрическим и украиноцентрическим видением студенческой жизни, университетских лет и архитектуры в целом.

Как происходило поступление?

Требовалось подготовить небольшое (а для кого-то большое) портфолио, и пройти вступительное собеседование. Портфолио должно содержать наработки очень многих вещей. Можно показывать все, что интересует тебя. К примеру, я включал туда свои рисунки и какие-то скульптуры, и, возможно, небольшие архитектурные проекты.

Я думаю, если вы презентуете вступительной комиссии какие-нибудь видео или танцы, это тоже подходит. А вступительное собеседование было, собственно, о том, почему я выбрал архитектуру и хочу и заслуживаю учиться в Харьковской школе архитектуры. То есть это такое достаточно неформальное собеседование.



Владимир Петрик об обучении в Харьковской школе архитектуры / Фото 24 канала

Сам Владимир родом из Тернополя. И когда он решил стать архитектором и учиться в Харьковской школе архитектуры, вопрос переезда стал ребром.

Вы были готовы переехать в Харьков?

Для меня труден был вопрос переезда в Харьков, и мне это казалось очень далеко, особенно по сравнению с Тернополем. Когда-то даже прямого поезда не было из Тернополя в Харьков. Но я посещал Харьков буквально в конце января, и этот город мне открылся по-новому, очень по-другому.

После этого я уже был готов переезжать в Харьков и поступать в Харьковскую школу архитектуры, но, к сожалению, из-за полномасштабной войны школа была вынуждена переехать, и, можно сказать, я переехал вместе с ней. Львов очень близко к моему родному городу, поэтому это не было вызовом для меня. Но надеюсь, что у меня еще будет возможность пожить в Харькове.

"Одно из лучших решений в жизни": как школе удалось эвакуироваться из Харькова

Дарья Ожиганова очень бережно относится к своим студентам. Она призналась, что всего за неделю до войны преподавательский состав принял решение отправить всех студентов в онлайн-формат. Это, как оказалось, было очень правильное решение.

Это одно из лучших, наверное, решений, которые я лично принимала в жизни. Мы решили отправить наших студентов в онлайн-формат и разрешить им поехать в свои семьи в разные уголки Украины. И это было правильное решение, потому что мы смогли командой и преподавателями уехать из города Харьков в первый день войны.

Иначе, пожалуй, это не было бы возможным, мы бы думали о том, как эвакуировать студентов, особенно первый курс, которые еще достаточно молоды. Мы чувствуем большую ответственность за них.



Дарья Ожиганова – преподаватель Харьковской школы архитектуры / Фото 24 канала

"Уже через 2 недели вернулись к учебе": о приюте во Львове

Как для вас началась полномасштабная война?

Я очень хорошо помню утро 24 февраля, потому что мы с мужем проснулись от взрывов. Достаточно быстро в нашем чате со студентами стали появляться сообщения. Студенты были испуганы, мы их успокаивали, но было хорошо, что они, по крайней мере, не в Харькове.

Первые недели с одной стороны длились очень долго, но с другой стороны мы постоянно поддерживали связь с командой и преподавателями. И где-то уже через 2 недели мы вернулись уже к обучению в онлайн-формате, хотя мы его не очень любим. Но выбора у нас не было. Мы должны были продолжать.

И таким образом мы работали еще несколько месяцев, пока команды стягивались во Львов. Мы получили пространство, которое нам предоставила Львовская академия искусств. И была возможность обучать студентов здесь, офлайн. Мы также обустроили такую мастерскую, чтобы студенты могли работать с макетами. И наверное, где-то летом – в июле – студенты первого курса стянулись во Львов, чтобы пройти строительную практику.

Харьковская школа архитектуры продолжает работу / Фото 24 канал

Кстати, во время полномасштабного вторжения в Харькове находились практически все преподаватели школы архитектуры. Среди них был и доцент и преподаватель Александр Колесников . Он рассказал, что в первые дни войны не знал: уезжать или нет. Тогда его жена получила ранение, и он остался в Харькове еще на 3 недели.

"Прилеты" там повсюду были, дом наш так ничего, но было время, когда он шатался как старый пиратский корабль. Но я вернусь, Харьков нуждается в моем присутствии,

– подчеркнул Александр Колесников.



Александр Колесников – преподаватель и доцент Харьковской школы искусств / Фото 24 канала

"Мы знали, что сможем получить здесь помощь": почему академия переехала во Львов

Как вы очутились во Львове?

Сначала мы не знали, что это будет Львов, но наша ректор является львовянкой. И все мы интуитивно направлялись на западную часть Украины. Львов, собственно, стал таким местом, куда мы могли приехать. Здесь мы понимали, что высока вероятность того, что мы сможем найти убежище в том виде, в котором мы сейчас находимся. И что мы сможем получить помощь. Поэтому мы выбрали Львов.

Во многом нам помогла Львовская академия искусств, в частности предоставила помещение бывшей столовой. И собственно кухонного цеха этой столовой, которые потом, какое-то время, академией использовались как актовый зал. Нам предлагали разные варианты, в том числе и этот. Мы были им очень благодарны за это и сразу согласились на такое пространство. Тем более, что для студии архитектурного проектирования это лучшее, что только можно себе представить.

У нас есть мнение, что мы должны приложиться к кампусу Львовской академии искусств. В частности, во время строительной практики мы со студентами делали пространственные интервенции, чтобы немного обустроить и усвоить эти дворики в Академии. И это, наверное, был такой жест благодарности к ним, точнее один из них. Ибо на студийных проектах студенты также будут работать с пространствами Академии искусств. Я надеюсь, что это будет для них также полезным.

Как вам Львов как архитектору?

Весь мой опыт, который я приобретаю в любом новом месте, он в основном пространственный. Каждый день в Харькове я проходила 800 метров от дома до метро. Это был один пространственный опыт. Во Львове в первые недели после начала войны мне нужно было проходить 800 метров от места, где я жила, до места, где мы сначала работали с командой школы. И это был совсем другой пространственный опыт.

И он был совсем другой с точки зрения количества происходящих процессов, плотности, людей. И это очень трудно сравнить, потому что это города, которые были спроектированы в разных странах, и они имели целью разные цели. Но и то, и другое очень интересное, мне кажется, это очень классный и интересный опыт для наших студентов, потому что они могут поработать и в одном контексте, и в другом. Таким образом, их навыки будут разнообразными.



Архитектура Львова увлекает / Фото Unsplash

"Мы вернемся в Харьков, это обязательно": о планах после победы

Какие у вас планы после нашей победы?

Возвращаться в Харьков. Это было то, что мы декларировали сразу. И это был, наверное, первый вопрос, который я задала нашему ректору, когда она предложила мне поехать во Львов. Я спросила, какой у нас план действий дальше и возвращаемся ли мы в Харьков.

И да, мы возвращаемся в Харьков, это обязательно, однако, мы не знаем, когда. Мы понимаем, что это точно один академический год. Но мы будем смотреть, как будут развиваться события. Я надеюсь, что не больше чем через год, мы вернемся в Харьков. Но даже если больше, то все равно мы будем возвращаться. Там осталось наше здание школы, да и вообще. Мы остаемся Харьковской школой архитектуры.



Преподаватель Харьковской школы архитектуры рассказала о планах после победы / Фото 24 канала

А вот студент-архитектор Владимир Петрик рассказал, что в будущем хотел бы заниматься созданием каких-либо архитектурных инсталляций. Но это, по его словам, уже время покажет.

Первоначально мы отстраиваем города, тогда мы занимаемся, кто чем хочет,

– сказал он.

Мы верим, что Украина обязательно вернет все украденные россией территории. А после этого начнется непростой процесс восстановления. Но когда он наконец завершится, мы не узнаем свою страну. Страна, выкованная и закаленная революциями и окропленная кровью лучших дочерей и сыновей Украины. Страна, о которой уже сейчас знает, говорит и восхищается весь мир. Страна свободных, талантливых, смелых и непокоренных людей, которая обязательно возродится из пепла.