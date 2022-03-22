Известно, что Борис Романченко был заключённым в немецких концлагерях Бухенвальд, Пенемюнде, Мительбау-Дора и Берген-Бельзен. Он пережил и Голодомор, но погиб от бомбардировки рашистов.

К теме Все очевиднее, какая их "денацификация" – Зеленский об убийстве заключенного концлагерей в Харькове

Харьковским коммунальщикам только сейчас удалось добраться до квартиры Бориса Романченко.

Жилье 96-летнего мужчины и весь этаж выгорели дотла. Найти останки удалось со второй попытки. С обирать останки в черный мешок помогает сосед Михаил.