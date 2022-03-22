Відомо, що Борис Романченко був в'язнем німецьких концтаборів Бухенвальд, Пенемюнде, Мітельбау-Дора та Берген-Бельзен. Він пережив і Голодомор, але загинув від бомбардування рашистів.

До теми Все очевидніше, яка їхня "денацифікація", – Зеленський про вбивство в'язня концтаборів у Харкові

Харківським комунальникам лише зараз вдалось дісталися квартири Бориса Романченка.

Житло 96-річного чоловіка і весь поверх вигоріли вщент. Знайти останки вдалося з другої спроби. Допомагати збирати кісти у чорний мішок допомагає сусід Михайло.

Президент Володимир Зеленський відреагував на загибель Романченка. Він сказав, що з кожним днем цієї війни все очевидніше, що таке "денацифікація" в Росії.

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