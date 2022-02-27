Известно, что около 7 утра 27 февраля в Харькове снова было слышно взрывы. Российские бронированные авто заметили на улице Шевченко и Алексеевке.

Городские власти решили остановить движение транспорта в этих регионах. Жителей просят оставаться в укрытиях и не выходить на улицу.

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В связи с оперативной ситуацией, что усложнилась, в городе транспорт в районе Алексеевки до особого распоряжения не будет ходить,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание, что оккупанты продолжают стрелять в Харькове, в частности, по жилым кварталам. Об этом заявил советник главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко. Впоследствии его слова подтвердили жители Салтовки, Новых Домов, Одесской. Однако ВСУ крепко держат оборону.

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