Відомо, що близько 7 ранку 27 лютого в Харкові знову було чути вибухи. Російські броньовані авто помітили на вулиці Шевченка та Олексіївці.

Міська влада вирішила зупинити рух транспорту в цих регіонах. Жителів просять залишатися в укриттях та не виходити на вулицю.

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У зв'язку з оперативною ситуацією, що ускладнилася, у місті транспорт в районі Олексіївки до особливого розпорядження не ходитиме,

– мовиться в повідомленні.

Зверніть увагу, що окупанти продовжують гатити в Харкові, зокрема, по житлових кварталах. Про це заявив радник глави Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко. Згодом його слова підтвердили жителі Салтівки, Нових Будинків, Одеської. Однак ЗСУ міцно тримають оборону.

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