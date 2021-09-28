Представители местной власти в очередной раз пытались отстоять старый топоним, но служители Фемиды Второго апелляционного административного суда Харькова отказали городскому совету в незаконных требованиях.
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Юридически пока проспект продолжает носить имя советского генерала и правозащитника, который находился в советских тюрьмах.
Потомки Кернеса продолжают борьбу
- 28 сентября суд рассматривал апелляцию политических потомков Кернеса, но решил оставить решение предыдущей инстанции без изменений.
- Несмотря на наличие судебного решения существует другой судебный спор, в котором горсовет Харькова все же выиграл. Речь идет об иске в Харьковской ОГА, согласно которому судьи признали решение руководителя области о переименовании проспекта Жукова незаконным.
- Это решение не вступило в силу. Рассмотрение апелляции облгосадминистрации назначено на 7 октября.
Коротко о сути скандала с переименованием проспекта Жукова в Харькове
Название проспекта в честь военного преступника и одного из руководителей сталинского террора Жукова подлежало декоммунизации. Когда проспект переименовали, несмотря на существующий закон о запрете пропаганды символов и деятелей режима СССР на тот момент глава города Геннадий Кернес постоянно подчеркивал, что ему надо вернуть старое название.
Горсовет Харькова несколько раз называл проспект в честь Жукова, однако в суде активисты постоянно доказывали, что этот топоним является незаконным. Судятся с городскими властями и другие органы государственной власти.
Даже несмотря на смерть Кернеса его политические последователи продолжают упорно отстаивать позицию, противоречащую закону о декоммунизации.