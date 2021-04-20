Полиция начала проверять факт восстановления макета ордена тоталитарного вождя в холле Харьковского горсовета. Соответствующий запрос подал общественный активист и лидер общественной организации "Рассвет" Вадим Поздняков.

Он опубликовал ответ Харьковской полиции, где указано, что проверка законности этих действий сейчас продолжается. Активист подчеркнул, что "изображения Ленина в стенах Харьковского городского совета не будет".

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О чем говорилось в обращении активиста

Поздняков возмутился восстановленным орденом Ленина в холле Харьковской мэрии.

Мы держим руку на пульсе и не дадим спустить на тормозах восстановление коммунистической символики в Харькове,

– говорится в сообщении.

Активист также видит в действиях чиновников преступление, которое классифицирует по уголовному кодексу. Он отмечает, что это статья об изготовлении, распространении коммунистической, нацистской символики и пропаганды тоталитарного режима.



Документ – ответ полиции по коммунизации Харьковской мэрии / Фото Вадима Позднякова

Согласно законодательству, за это правонарушение предусматривается от 5 до 10 лет заключения.

Обратите внимание! Барельеф с Лениным в холле Харьковского горсовета сняли только в феврале 2021 года. Инициатором принудительной декоммунизации Харьковской мэрии тоже был Поздняков. Он лично снимал “украшение” тоталитарного режима со стены в сопровождении полиции. Но когда правоохранители и активист покинули здание, работники мэрии повесили барельеф на стену обратно.