В ГСЧС Харьковской области поделились оперативной информацией по состоянию на 08:00 1 апреля. Согласно ей, спасателям пришлось 24 раза тушить пожары, вызванные сжиганием сухой травы.
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За минувшие сутки спасатели тушили 38 пожаров
В Харьковской области спасатели 51 раз выезжали на места вызова. В частности, для того, чтобы потушить 38 пожаров. Из них:
- 12 – вызваны обстрелами;
- 24 – из-за сжигания сухой травы;
- 2 – в частном секторе, но не связаны с обстрелами.
Спасатели четыре раза выезжали, чтобы разбирать завалы, а также трижды, чтобы помогать местному населению. Сотрудники ГСЧС отметили, что из-под завалов удалось спасти одного человека.
Между тем они очень расстроены тем, что сжигание сухой травы набрало такие обороты. Так, за минувшие сутки в результате пренебрежения правилами пожарной безопасности уничтожили 50 гектаров сухой растительности.
В ГСЧС в очередной раз напомнили, что сжигание сухостоя в военное время приравнивается к диверсии. Поэтому злоумышленника может ожидать даже уголовное наказание.
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