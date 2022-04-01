В ГСЧС Харьковской области поделились оперативной информацией по состоянию на 08:00 1 апреля. Согласно ей, спасателям пришлось 24 раза тушить пожары, вызванные сжиганием сухой травы.

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За минувшие сутки спасатели тушили 38 пожаров

В Харьковской области спасатели 51 раз выезжали на места вызова. В частности, для того, чтобы потушить 38 пожаров. Из них:

12 – вызваны обстрелами;

24 – из-за сжигания сухой травы;

2 – в частном секторе, но не связаны с обстрелами.

Спасатели четыре раза выезжали, чтобы разбирать завалы, а также трижды, чтобы помогать местному населению. Сотрудники ГСЧС отметили, что из-под завалов удалось спасти одного человека.

Между тем они очень расстроены тем, что сжигание сухой травы набрало такие обороты. Так, за минувшие сутки в результате пренебрежения правилами пожарной безопасности уничтожили 50 гектаров сухой растительности.

В ГСЧС в очередной раз напомнили, что сжигание сухостоя в военное время приравнивается к диверсии. Поэтому злоумышленника может ожидать даже уголовное наказание.

Призываем вас быть небезразличными. Если увидели, что горит трава – звоните 101, если же удалось увидеть самого поджигателя, то еще и 102!

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