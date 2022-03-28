Тем временем украинцы продолжают жечь сухую траву даже не понимая, что это угрожает их здоровью и жизни.
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Всего с начала месяца пожары, которые возникли в результате курения сухостоя, унесли жизни 8 граждан.
Поэтому мы предлагаем вам задать себе вопрос: стоит ли это? Неужели надо рисковать жизнью ради того, чтобы как можно быстрее почистить участок от сухой растительности?,
– написали в ГСЧС.
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