Тим часом українці продовжують палити суху траву навіть не розуміючи, що це загрожує їхньому здоров'ю та життю.
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Загалом з початку місяця пожежі, які виникли внаслідок паління сухостою, забрали життя 8 громадян.
Тож ми пропонуємо вам поставити собі запитання: чи воно того варте? Невже треба ризикувати життям заради того, аби якнайшвидше почистити ділянку від сухої рослинності?,
– написали в ДСНС.
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