У ДСНС Харківської області поділилися оперативною інформацією станом на 08:00 1 квітня. Згідно з нею, рятувальникам довелося 24 рази гасити пожежі, викликані спалюванням сухої трави.

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За минулу добу рятувальники гасили 38 пожеж

У Харківській області рятувальники 51 раз виїжджали на місця виклику. Зокрема для того, щоб загасити 38 пожеж. З них:

12 – спричинених обстрілами;

24 – через спалювання сухої трави;

2 – у приватному секторі, але не пов'язані з обстрілами.

Рятувальники 4 рази виїжджали, щоб розбирати завали, а також тричі, щоб допомогати місцевому населенню. Співробітники ДСНС зазначили, що з-під завалів вдалося врятувати одну людину.

Натомість вони дуже засмучені тим, що спалювання сухої трави набрало таких обертів. Так, за минулу добу внаслідок нехтування правилами пожежної безпеки знищили 50 гектарів сухої рослинності.

У ДСНС вкотре нагадали, що спалювання сухостою у воєнний час прирівнюється до диверсії. Тож на зловмисника може очікувати навіть кримінальне покарання.

Вас закликаємо бути небайдужими. Якщо побачили, що горить трава – телефонуйте 101, якщо ж вдалося також побачити самого палія, то ще й 102!

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