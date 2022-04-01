В Харьковской области планируют засеять 60 – 80% площадей от запланированных до войны

В Харьковской области сообщили, что на 31 марта могут засеять около 60 – 80% тех площадей, которые планировали до начала российской агрессии. Больше невозможно, так как часть области – под оккупацией и продолжаются бои.

Об этом сообщил заместитель директора Департамента агропромышленного развития Харьковской ОВА Евгений Филатов. Он отметил, что посевная ранних зерновых и зернобобовых культур стартовала в 2 из 7 районов области.

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Уже началась посевная в Харьковской области

Фактически посеяно больше 100 гектаров ранних зерновых и зернобобовых культур (ячмень и горох),

– сообщил Филатов.

Аграрии рассказывают, что в области планировали засеять 1,2 миллиона гектаров яровых сельскохозяйственных культур. Пока сообщить, сколько реально удастся засеять, – невозможно.

Информация о площадях посева является предварительной

Из запланированных площадей посева яровых зерновых и зернобобовых культур предварительно посевные площади составят 60 – 80% от запланированных. Эта информация предварительная, данные будут уточняться и корректироваться,

– объяснили в ОВА.

Что касается озимых, то 87% из них – в хорошем состоянии. Из-за сложной ситуации правительство для поддержки бизнеса и аграриев отменило акциз на горючее, ввело добровольный единый налог. Также Кабмин выделил деньги на компенсацию процентов и предоставление гарантий по кредитам для аграриев.

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