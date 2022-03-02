В Харьковской области терроборонцы захватили танк российских военных
2 марта 2022 , 17:37Читати новину українською
Источник:Оперативный ВСУ
В районе поселка Слатино Харьковской области бойцы территориальной обороны захватили российский танк. Украинцы счастливо катаются на вражеской технике и демонстрируют несокрушимость украинской нации.
В Харьковской области местная терроборона захватила танк российских оккупантов. К военной силе Украины добавилась еще одна боевая единица.
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Полный текст сообщения:
В районе поселка Слатино Харьковской области терроборонцы захватили танк российских военных
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