В Харьковской области терроборонцы захватили танк российских военных

2 марта 2022 , 17:37
Читати новину українською

Источник:

Оперативный ВСУ

В районе поселка Слатино Харьковской области бойцы территориальной обороны захватили российский танк. Украинцы счастливо катаются на вражеской технике и демонстрируют несокрушимость украинской нации.

В Харьковской области местная терроборона захватила танк российских оккупантов. К военной силе Украины добавилась еще одна боевая единица. 

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

Полный текст сообщения: 

В районе поселка Слатино Харьковской области терроборонцы захватили танк российских военных

#stoprussia
#StopRussianAggression
#RussiaInvadedUkraine


 

Автор: Ярослава Прадід