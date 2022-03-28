В Харьковской области Воздушные силы сбили вражеский самолет и беспилотник
28 марта 2022 , 17:30Читати новину українською
Источник:фейсбук воздушного командования "Восток"
В Харьковской области Воздушные силы нанесли удар врагу. Украинские защитники сбили вражеский самолет и беспилотник.
Российские захватчики продолжают терять свою технику. С ней умело расправляются украинские защитники.
Ранее Воздушные Силы сбили четыре самолета и один вертолет врага
Украинцы обезвредили вражеские самолет и беспилотник
Воздушное командование "Восход" сообщило, что на Харьковщине традиционно горячо.
Утром рашисты под огнем противовоздушной обороны потеряли беспилотник, а в 14:30 – зенитный ракетный расчет Воздушных сил уничтожил очередной вражеский самолет,
– отметили там.
Напомним, ранее в Генштабе Вооруженных Сил отчитались, что за сутки 27 марта Воздушные Силы нанесли сокрушительные потери оккупантам. В частности, обезвредили 4 самолета, 1 вертолет и 2 крылатых ракеты.
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