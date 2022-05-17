Но, несмотря на уменьшение количества обстрелов, власти Харьковщины призывают граждан быть сознательными и ответственными. Ведь ежедневно населенные пункты области терпят удары от российской артиллерии, передает 24 канал.

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Запрет продажи алкоголя до конца военного положения

Вчера глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов подписал приказ о запрете продажи алкогольных напитков с сегодняшнего дня, 17 мая, до конца действия военного положения на всей территории Харьковской области.

В то же время глава области добавил, что запрет не касается продажи слабоалкогольных напитков в период с 9:00 до 15:00. Относительно заведений общепита, то там слабоалкогольные напитки позволяют продавать до 21:00.

Синегубов отметил, что военнослужащим ВСУ, Нацгвардии, правоохранителям и всем людям, имеющим внешние признаки принадлежности к силовым структурам – одежду, оружие и спецсредства, продажа алкоголя полностью запрещена.

Прошу с пониманием отнестись к этим ограничениям. Праздновать будем после победы,

– добавил глава ОВА.

Ситуация в Харьковской области: главное

Из-за уменьшения количества обстрелов самого города, власти Харькова решили возобновить работу наземного общественного транспорта. Трамваи, автобусы и троллейбусы будут осуществлять перевозки с 7 утра до 7 вечера. Впоследствии планируется возобновить работу метрополитена.

В Институте изучения войны отмечают, что Украина фактически победила в бою за Харьков. Вооруженные Силы Украины не позволили врагу захватить город и оттеснили оккупантов как можно дальше к границе, освобождая населенные пункты один за другим.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отмечал, что возвращаться еще рано, ведь оккупанты оставляли за собой множество мин и снарядов. Безопасно будет возвращаться только после того, как пиротехниками будут проверены территории, ведь мины находят даже в детских кроватках.

Из-за того, что враг не смог взять Харьков, он наносит артиллерийские и ракетные удары. Только в течение суток 16 мая на Харьковщине в результате вражеских обстрелов 10 раненых гражданских, еще два человека погибли. Известно, что оккупанты вчера атаковали Циркуны, Печенеги, Роганов, Малиновку, Коробочкино. Также снаряд попал в состав, где, по предварительной информации, хранилась аммиачная селитра, а большой столб дыма видели люди с севера Донбасса.

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