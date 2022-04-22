В Харьковской области задержали агента России, которая сообщала о перемещении ВСУ

Сотрудники СБУ задержали в Харьковской области агента России. 29-летняя женщина посылала оккупантам информацию о местонахождении бойцов ВСУ.

Женщине уже сообщили о подозрении. Досудебное расследование продолжается.

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В Харьковской области задержали агента России

Контрразведка СБУ задержала в Харьковской области 29-летнюю украинку, работавшую на российские спецслужбы. По информации следствия, она прибыла с временно оккупированной территории Украины.

По заданию куратора женщина устанавливала координаты расположения военной и критической инфраструктуры города, а также места дислокации сил и подразделений ВСУ и Нацгвардии Украины.

– рассказали в СБУ.

Злоумышленница передала координаты и помогла российским оккупантам скорректировать огонь по жилым домам и образовательным, медицинским и торговым объектам в центре города. В результате этих ракетных обстрелов есть погибшие и раненные.

Во время обыска у женщины изъяли средства связи с представителями спецслужб страны-агрессора и значительную сумму в российских рублях. Злоумышленнице сообщили о подозрении в шпионаже. Ей грозит суровое наказание – от 8 до 12 лет в тюрьме.

По информации Харьковской облпрокуратуры, информатору оккупантов уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование осуществляет СБУ.



У женщины нашли много российских рублей / Фото Управление СБУ в Харьковской области



Злоумышленнице грозит до 12 лет за решеткой / Фото Управление СБУ в Харьковской области

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