Более 4 тысяч делегатов соберутся, чтобы утвердить Харрис как кандидата в президенты от Демократической партии. Обычно во время съезда проводят поименное голосование для официального выдвижения кандидатов в президенты и вице-президенты.

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Когда демократы официально объявят Харрис, как кандидата в президенты

Харрис уже официально закрепила свое лидерство в начале августа, когда получила большинство голосов делегатов в виртуальном поименном голосовании.

Голосование проводили в начале текущего месяца, чтобы избежать возможных проблем с бюллетенями в Огайо. Ожидается, что на съезде состоится торжественное поименное голосование.

Официальное расписание пока не обнародовано, но известно, что президент Джо Байден и первая леди Джилл Байден выступят сегодня, 19 августа.

По информации от источника, близкого к планам, речь произнесет также бывшая госсекретарь Хиллари Клинтон, а во вторник – экс-президент Барак Обама.

Ожидается, что в среду губернатор Миннесоты Тим Уолз официально примет номинацию на должность вице-президента. Харрис официально примет президентскую номинацию во время своей речи в четверг, 22 августа.