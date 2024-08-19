Понад 4 тисячі делегатів зберуться, щоб затвердити Гарріс як кандидатку в президенти від Демократичної партії. Зазвичай під час з'їзду проводять поіменне голосування для офіційного висунення кандидатів у президенти та віцепрезиденти.

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Коли демократи офіційно проголосять Гарріс, як кандидатку в президенти

Гарріс вже офіційно закріпила своє лідерство на початку серпня, коли здобула більшість голосів делегатів у віртуальному поіменному голосуванні.

Голосування проводили на початку поточного місяця, щоб уникнути можливих проблем із бюлетенями в Огайо. Очікується, що на з'їзді відбудеться урочисте поіменне голосування.

Офіційний розклад поки не оприлюднений, але відомо, що президент Джо Байден і перша леді Джилл Байден виступлять сьогодні, 19 серпня.

За інформацією від джерела, близького до планів, промову виголосить також колишня держсекретарка Гілларі Клінтон, а у вівторок – експрезидент Барак Обама.

Очікується, що в середу губернатор Міннесоти Тім Волз офіційно прийме номінацію на посаду віцепрезидента. Гарріс офіційно прийме президентську номінацію під час своєї промови в четвер, 22 серпня.