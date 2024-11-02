Однако, действительно ли это так, объяснил 24 Каналу юрист, аналитик Андрей Вигиринский. Он рассказал, что вызывает беспокойство в политике и позиции Харрис.

Интересно Трамп или Харрис: в "Симпсонах" уже намекнули, кто станет президентом США

Что не так с политикой демократов

В проекте "USA-UA: Секретные файлы Белого дома" экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал интересные инсайты относительно веры на тот момент вице-президента Джо Байдена относительно начала войны и перспектив ее завершения.

И не сказать, что они были положительные, не говоря, что на сегодня Харрис вообще не высказывается по вопросам поддержки Украины,

– сказал Вигиринский.

К слову, на конференции по безопасности в Мюнхене, которая проходила накануне полномасштабного российского вторжения 18 – 20 февраля, вице-президент США Камала Харрис рекомендовала Владимиру Зеленскому подумать над военными шагами для подготовки Украины к ведению партизанской войны.

Обратите внимание! Экс-глава службы внешней разведки Украины экс-руководитель ГУР Валерий Кондратюк считает, что Дональд Трамп может представлять наибольшие риски для Украины, ведь лидер республиканцев имеет целью лишь свой бизнес.

Сейчас кандидат в президенты США от демократов отмечает, что она является продолжением политики Байдена по поддержке Украины. Впрочем, это тот пакет, который остается невыполненный, и объем помощи, который не позволяет изменить ход боевых действий в пользу Украины.

Неизвестно, что хуже, или лучше. Решительная политика США направлена на завершение войны при сохранении принципов ООН, непризнание территориальных экспансий с силовым компонентом, готовность Трампа вступить в коммуникацию с Россией в вопросах безопасности на Евразийском континенте, или капельная помощь от демократов, которая приводит к разрушениям и не формирует образа будущего,

– отметил аналитик.

По его словам, сейчас нет определенности, к чему демократы прилагают усилия, чтобы продолжить истощать Россию и когда она откажется от своей инициативы на поле боя, или в вопросах экспансии.

По мнению Вигиринского, политика демократов очень неопределенная и пассивная по всем украинским ноу-хау, чтобы изменить ситуацию на поле боя.