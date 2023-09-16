Украинские власти предупреждали, что празднование в этом году может быть опасным. Однако более 33 тысяч паломников уже прибыли в Умань.

Смотрите также Уроки истории и "героизация нацизма": как и почему Путин манипулирует темой Холокоста

Громкое празднование в Умани

Хасиды празднуют Рош га-Шана в Умани 15 – 17 сентября. За время их пребывания в городе уже звучала воздушная тревога. Однако паломники игнорировали ее и не спешили в укрытие. Они продолжают веселиться даже на фоне сирен.

Городская голова Умани Ирина Плетнева рассказала, что, несмотря на желания, они не могут обеспечить укрытиями всех хасидов. Пока они могут предоставить место только 11 тысячам человек. Однако фактически необходимо в несколько раз больше.

Кроме приехавших 33 тысяч, там же проживают еще украинцы. Это тоже какая-нибудь тысяча-полторы. Плюс есть люди, которые проводят обслуживание этих туристов – обслуживающий персонал. Это еще несколько тысяч,

– рассказала Плетнева.

Власти предупреждали об опасности, однако там понимали, что это не остановит хасидов. Паломники утверждают, что они взрослые и понимают последствия.

Хасиды не реагируют на сирены: смотрите видео

В Умани работает координационный штаб в составе представителей Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС, ДМС и других служб. В городе также присутствовали полицейские Израиля, прибывшие с целью усиления защиты и помощи туристам. Также там действует запрет на продажу алкогольных, слабоалкогольных напитков, пиротехнических средств, холодного оружия.

Местный житель рассказал, что в этом году хасиды ведут себя потише. Сейчас мужчине безразлично на приезд паломников – те не кричат. Ночью все проходит нормально, равно и вечером. Сами же паломники вносят свои средства в бюджет, что помогает отстраивать город после ракетных обстрелов.

Реакция местного на приезд паломников: смотрите видео

Массовые празднования Рош га-Шана