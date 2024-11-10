Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Хейли и Помпео не войдут в администрацию Трампа

Я не буду приглашать бывшего посла Никки Хейли или бывшего госсекретаря Майка Помпео присоединиться к администрации Трампа, которая сейчас формируется,

– написал Трамп в соцсетях.

Новоизбранный президент США указал, что ему очень нравилась и он ценил работу с ними раньше. Трамп поблагодарил Хейли и Помпео за службу стране.

Заметим, что Майка Помпео называли одним из кандидатов на должность министра обороны США после прихода Трампа. Бывший госсекретарь является сторонником Трампа и одновременно ярым другом Украины.

В частности, Помпео является соавтором одного из "мирных планов", пункты которого включали масштабные санкции против России, лендлиз для Украины на 500 миллиардов долларов и снятие всех ограничений. Также по плану Крым ждала демилитаризация, Украина восстанавливалась бы за счет замороженных активов России и как можно быстрее вступила в НАТО и ЕС.