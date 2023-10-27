"Хенкель Баутехник" инвестирует в восстановление Украины, – генеральный менеджер Василий Дудник

В Украине значительно оживилось строительство, а отдельные его сегменты достигли довоенных масштабов.

Об этом рассказал в интервью Forbes Ukraine Василий Дудник, генеральный менеджер компании "Хенкель Баутехник (Украина)", известной своими товарами для строительства, ремонта и отделки бренда Ceresit.

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Глава компании заявил, что "Хенкель Баутехник (Украина)" продолжает реализацию своей инвестиционной стратегии – модернизирует заводы и расширяет производства.

После провала строительной отрасли в 2022 году более чем на 50%, в 2023-м наблюдаем значительное оживление – многие сегменты рынка вернулись на довоенный уровень. Наблюдали всплеск спроса на продукцию низкого ценового сегмента, но спрос на технологические продукты тоже постепенно восстанавливается – качество становится ключевым приоритетом,

– подчеркнул Василий Дудник.

"Хенкель Баутехник (Украина)" – один из крупнейших украинских поставщиков и производителей строительных материалов, смесей для строительства, ремонта и отделки.

Представитель международной компании Henkel, управляющей в Украине тремя заводами по производству продукции Ceresit и других брендов, рассказал, что в настоящее время строительные компании сосредоточены на завершении начатых ранее объектов.

Новых проектов, к сожалению, стало меньше. Это, безусловно, отразится на объеме рынка. Но мы все-таки смотрим в будущее с оптимизмом и верим, что после окончания войны страну ждет мощное обновление и восстановление,

– сказал генеральный менеджер компании "Хенкель Баутехник (Украина)".

Несмотря на войну, компания продолжает инвестиции в свои работающие украинские заводы: расширяет и модернизирует производства, оснастила технологические линии промышленными генераторами, IT-инфраструктуру компании питают альтернативные источники энергии.

Сразу после деоккупации Харьковской области "Хенкель Баутехник (Украина)" начала возобновлять деятельность предприятия на освобожденной территории: в результате боевых действий здания подверглись частичным разрушениям, оборудование и материалы были повреждены либо даже совсем уничтожены. В настоящее время завод на Харьковщине полностью возобновил работу.

Коллеги старались как можно быстрее перезапустить завод и сделали невероятное – менее чем за 9 месяцев возобновлен технологический процесс, стартовало производство и началась отгрузка продукции,

– рассказал Дудник.

Таким образом, в Украине работает уже три завода "Хенкель Баутехник (Украина)": на Киевщине и Харьковщине, а завод на Львовщине компания оснастила новой линией по производству клеев для обоев известного бренда Metylan.

"Мы сосредоточены на внедрении новых технологий, улучшении производственных процессов, техническом переоснащении, – рассказал генеральный менеджер "Хенкель Баутехник (Украина)" и напомнил, что компания работает на украинском рынке уже 25 лет. – Стратегия неизменна: мы развиваем рынок. Каждый шаг демонстрирует нашу решимость двигаться по этому пути и при всех вызовах работать для развития компании и нашего государства".

В апреле текущего года Henkel покинула российский рынок.

Компания четко заявила о поддержке Украины. Это очень важно, поскольку процесс (выхода) был сложным. Компания Henkel действовала последовательно – и мы гордимся этим,

– прокомментировал руководитель "Хенкель Баутехник (Украина)".

С начала полномасштабного российского вторжения международная компания Henkel, ее украинские бизнесы и зарубежные подразделения предоставили Украине гуманитарную поддержку более 6 миллионов евро."Хенкель Баутехник (Украина)" реализует собственные гуманитарные инициативы, предоставляя продукцию на восстановление социальной инфраструктуры общин, ремонт и восстановление жилья. Более 100 украинских семей получили поддержку от проекта компании с общим фондом 3 миллионов гривен.