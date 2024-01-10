Россия проигрывает в десятки позиций: загранпаспорт Украины поднялся в международном рейтинге

Украинский паспорт получил еще две позиции в престижном рейтинге Henley & Partners, подтверждая рост возможностей для граждан нашего государства.

В новом отчете Henley & Partners украинский загранпаспорт занимает 32 место, позволяя безвизовый въезд в 148 стран. Это значительное улучшение по сравнению с прошлыми годами, что отражает усилия Украины по укреплению международных отношений.

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Успехи украинского загранпаспорта

Важно, что Украина входит в пятерку стран с наибольшим улучшением в рейтинге за последнее десятилетие, поднявшись на 21-ю позицию. Такой скачок свидетельствует о признании со стороны международного сообщества и расширении возможностей для украинцев.

Совместно с Украиной 32 место в рейтинге разделяют Сент-Люсия и Гренада, тогда как лидерами остаются страны Европы и определенные развитые государства Азии. Россия и Беларусь значительно отстают, занимая 51-е и 64-е места соответственно.

Индекс паспортов Henley & Partners является важным индикатором глобальной мобильности, основанным на анализе визовых правил более 220 стран. Рейтинг отражает способность граждан свободно перемещаться по миру, что является ключевым аспектом развития современной глобализации.

В 2023 году украинский паспорт улучшил свои позиции, поскольку разрешил безвизовый въезд в 148 стран, в отличие от 146 стран годом ранее. Нет сомнений в дальнейшем укреплении позиций украинского паспорта. Собственно, вспомним: наше государство активно готовится к вступлению в Европейский Союз, что спровоцирует новые возможности.

В целом, улучшение позиции украинского паспорта в этом рейтинге является свидетельством усиления интеграции Украины в мировое сообщество. В свою очередь это открывает новые двери для международного сотрудничества и развития.

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Добавим напоследок, что такие государства мира вместе возглавляют рейтинг от Henley & Partners:

Франция;

Италия;

Япония;

Сингапур;

Испания.

Их гражданам разрешен безвизовый въезд в 194 страны. Очевидно, с каждым годом возможности для мобильности будут только расти.

Хотя и, конечно, такие страны как Россия, нарушающие международные правила и отрицающие границы, будут изолированы от благ цивилизации.