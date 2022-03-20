Херсон без детского питания, памперсов и бензина – мэр просит гумкоридор

В Херсоне сложная гуманитарная ситуация – жителям не хватает продуктов и гигиенических средств. Местные власти просят о помощи и режиме тишины у оккупантов,

О ситуации в городе рассказал городской голова Херсона Игорь Колыхаев в эфире украинских телеканалов.

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Сейчас городу нужна гуманитарная помощь, нужны медикаменты, товарно-материальные ценности для пожилых людей. Нам нужны памперсы для лежачих инвалидов. Нам нужно молоко, детское питание. Этого сейчас нет,

– сообщил Игорь Колыхаев.

Кроме того, по словам городского головы, заканчивается дизельное топливо, бензина практически нет на заправках.

Тем не менее, город живет, исполнительные органы находятся на местах и выполняют свои обязанности.

Мы работаем 24/7. Я прошу лишь об одном: нам нужен гуманитарный конвой, нам нужны зеленые коридоры,

– обратился Игорь Колыхаев.

Какая ситуация в Херсоне

По данным областной администрации, каждый день увеличивается количество мест, где рашисты раздают свою гумпомощь. Конечно, все это делается под съемки видеокамер рашистских СМИ.

Накануне оккупанты не допустили фуры с гуманитарной помощью на временно захваченные территории Херсонщины и не позволили их разгружать.

Отметим, что россияне пытались создать на оккупированной территории Херсонской области "ХНР". Однако из-за героического сопротивления местного населения враги потерпели тотальную неудачу и получили выговор от Кремля.

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