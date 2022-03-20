Херсон без детского питания, памперсов и бензина – мэр просит гумкоридор

20 марта 2022 , 12:25
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В Херсоне сложная гуманитарная ситуация – жителям не хватает продуктов и гигиенических средств. Местные власти просят о помощи и режиме тишины у оккупантов,

О ситуации в городе рассказал городской голова Херсона Игорь Колыхаев в эфире украинских телеканалов.

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Сейчас городу нужна гуманитарная помощь, нужны медикаменты, товарно-материальные ценности для пожилых людей. Нам нужны памперсы для лежачих инвалидов. Нам нужно молоко, детское питание. Этого сейчас нет,
сообщил Игорь Колыхаев.  

Кроме того, по словам городского головы, заканчивается дизельное топливо, бензина практически нет на заправках.

Тем не менее, город живет, исполнительные органы находятся на местах и выполняют свои обязанности.

Мы работаем 24/7. Я прошу лишь об одном: нам нужен гуманитарный конвой, нам нужны зеленые коридоры,
обратился Игорь Колыхаев.

Какая ситуация в Херсоне

По данным областной администрации, каждый день увеличивается количество мест, где рашисты раздают свою гумпомощь. Конечно, все это делается под съемки видеокамер рашистских СМИ.

Накануне оккупанты не допустили фуры с гуманитарной помощью на временно захваченные территории Херсонщины и не позволили их разгружать.

Отметим, что россияне пытались создать на оккупированной территории Херсонской области "ХНР". Однако из-за героического сопротивления местного населения враги потерпели тотальную неудачу и получили выговор от Кремля.

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Автор: Анастасія Лукашевська