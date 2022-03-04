Херсон – это Украина, бл**скую российскую "гуманитарку" мы не брали, – обращение местного жителя

Российским оккупантам не удалось привлечь жителей Херсона в свои пропагандистские планы. "Гуманитарную помощь" врага местные жители встретили с украинскими флагами.

Российские оккупанты вошли в Херсон и собирались снять пропагандистские ролики. Они заблокировали украинскую гуманитарную помощь городу, привезли свою и надеялись снять кадры, как местное население благодарно принимает продукты. Но как всегда с планами российских оккупантов "что-то пошло не так".

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Жители Херсона не принимали "гуманитарную помощь" врага

Жители Херсона не просто отказались участвовать в постановке врага, но вообще помешали ее осуществить. Они встретили "гуманитарную помощь" оккупантов с украинскими флагами – грузовики уже уехали из города.

Привезли бл**скую гуманитарку, уже ее забирают. Нам "вырубили связь и интернет", работает только Лайф. Поэтому сообщаю, чтобы не беспокоились: у нас все хорошо, Херсон – это Украина. Завтра продолжим разговор с этими козлами и будем говорить "Слава Украине!"

– рассказал житель Херсона Сергей Павлюк.

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