Паника опередила россиян, – активист объяснил, как дошло до "отступления" из Херсона

Россия заявила о выводе своих войск из Херсона на левый берег Днепра. Интересно, что российское командование начало паниковать еще до того, как переполох охватил ряды оккупационных войск.

Об этом 24 каналу сказал херсонский активист Владимир Молчанов. Он отметил, что наши успехи на Снегиревском направлении привели к тому, к чему и должны были.

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Что привело к "отступлению" россиян из Херсона

Молчанов подчеркнул, что было достаточно ожидаемым то, что российские оккупационные войска будут вынуждены прибегнуть к таким жестам из-за того, что их часть работала откровенно на уничтожение собственных тылов и делала невозможными даже попытки их обороны.

То есть, по его словам, по состоянию на вчера все зависело от того, когда наконец-то ВСУ осуществят успешный прорыв и вклинятся в их оборону в каком-то месте. Потому что у оккупантов были проблемы с перебрасыванием оперативных резервов и невозможностью поставки достаточного количества снарядов.

В конце концов, вообще не было как таковых танковых подразделений, которые могли бы контратаковать для того, чтобы выбить наших с тех позиций, куда они вклинились,

– заявил Молчанов.

Херсонский активист отметил, что единственное, что у них было – это возможность наводить артиллерию с левого берега и определенное количество полевой артиллерии, которая находилась в таких базовых селах, как Правдино, Киселевка, Благодатное, Новопетровка и особенно в той же Снегиревке.

Он добавил, что все зависело от ВСУ, поскольку чем больше у нас снарядов – тем больше возможностей бить по складам и базам, где размещались россияне. Ведь, например, в середине октября их явно не хватало. Россияне же смогли за этот период даже пополнить свой состав "чмобиками" на правом берегу, но живой силы у них стало больше, а возможности его удерживать – меньше.

Молчанов прокомментировал "отступление" россиян из Херсона и объяснил, что к этому привело: смотрите видео

Российское командование досрочно запаниковало

Молчанов заметил, что наши успехи на Снегиревском направлении привели к тому, к чему и должны были. Ведь россияне никогда не станут героически стоять насмерть в той же Снегиревке – и они начали бежать.

Дальше уже интересная такая особенность российского командования, которое досрочно паникует, еще до того, как паника охватила ряды защитников, которые, может, пол года где-то стойко держали этот фронт, – россияне начали взрывать мосты,

– сказал херсонский активист.

Он подчеркнул, что уже первый подорванный мост вызвал будущий эффект домино, когда оккупанты оставили на произвол судьбы тех своих воинов, которые еще держались в Снегиревке, увидев, что россиян, которые начали оттуда бежать, накрывает нашей артиллерией – там более сотни их погибло накануне.

По словам активиста, над башней, расположенной на окраине Снегиревки, появилось наше знамя, однако пока нельзя говорить о ее освобождении не только из-за информационной тишины, но и из-за отсутствия связи.

Но красноречиво то, что россияне взорвали мост к югу от Снегиревки, оставив там своих в фактическом окружении на произвол судьбы. После этого они взорвали мост в районе села Афанасьевка, также к югу от Снегиревки, уже не через канал, а через реку Ингулец,

– заявил Молчанов.

Он добавил, что весь российский ингулецкий фронт практически зависел от этого моста, так как белощебеневая дорога вдоль Ингульца была фактически единственным средством снабжения стоящих там войск. Поэтому оккупанты остались без возможности снабжения, в результате чего посыпался их фронт уже и на юг, где нет сел – там просто голая степь без дорог.

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