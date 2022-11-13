Будет война дронов и артиллерии: в ВСУ объяснили, что означает линия фронта по Днепру

Украинские защитники оттеснили россиян из Херсона. Так, линия фронта начала пролегать практически вдоль Днепра.

Украинцам не стоит расслабляться, в частности, в Херсоне. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает 24 канал.

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Что означает линия фронта по Днепру

Игнат заявил, что Херсон де-факто стал прифронтовым городом. Это несколько усложнит задачу украинской авиации, ведь теперь река является линией боевого столкновения.

Если раньше вражеским боеприпасам для средств ПВО было труднее добираться на правый берег, то теперь это облегчит им задачу. Они будут укрепляться, усиливать средства противовоздушной обороны, поэтому нужно к этому тоже готовиться и учитывать эти вещи,

– добавил спикер командования Воздушных сил.

По его словам, стоит подготовиться к тому, что будут:

артиллерийские дуэли;

война дронов.

"Все выходит на другую ступень. Весь мир наблюдает за нашим конфликтом. Действительно, нигде такого не было, такой ситуации", – заметил Игнат.

Почему тревоги всегда, когда взлетает российский МиГ-31

Игнат рассказал, что десятки российских самолетов круглосуточно могут летать и патрулировать и в районе Черного моря, на Севере, Востоке и т.д.

"Штурмовая бомбардировочная авиация, а также вертолеты, учитывая погодные условия, постоянно работают – как наши, так и их", – добавил спикер командования Воздушных сил.

Однако есть также крайне опасные вылеты вражеских истребителей, в частности:

стратегической авиации из района Астрахани,

бомбардировщиков Ту-22М3 с ракетами Х-22, имеющими 600 километров дальности,

МиГ-33, являющиеся носителями гиперзвуковых ракет "Кинжал", которые могут долететь до любой точки Украины.

"Мы знаем, что средств эффективных против этого оружия (ракет "Кинжал" – 24 канал) нет. Поэтому когда взлетают такие самолеты – а сегодняшние тревоги связаны именно с этим – однозначно, будет сигнал воздушной тревоги, чтобы люди могли по крайней мере пойти в укрытие", – объяснил Игнат.

По его словам, пуски таких ракет 13 ноября не фиксировали. У оккупантов их не так много, чтобы обстреливать именно ими. Однако сигналы воздушной тревоги все равно не следует игнорировать.

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