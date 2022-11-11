Об этом сообщает депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань. По его словам, увольнение Херсона находится на финальной стадии.

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ВСУ скоро полностью деоккупируют правый берег

Сергей Хлань рассказал, что 10 ноября ВСУ удалось уничтожить большое количество россиян, пытавшихся перебраться на левый берег. Во время эвакуации через Днепр многие оккупанты и их техника утонули.

Сейчас как раз на финальной стадии деоккупация правого побережья Херсона, города Херсон,

– подчеркнул Хлань во время брифинга.

По словам Хланя, город и регион нуждаются в тотальной зачистке и разминировании. Поэтому основная работа только начинается.

К тому же, на деоккупированных территориях необходимо восстановить поврежденную российскими войсками инфраструктуру. Кроме того, добавляет Сергей Хлань, определенная часть российских военных не смогла пересечь Днепр.

Поэтому захватчики скрываются по Херсону и правобережью. Вероятно, они ищут способы попасть на левый берег.

Они переодеваются, выбрасывают свою военную форму, в гражданской одежде пытаются прятаться. Они в большинстве своем еще будут готовить какие-то провокации по городу, и эта работа еще впереди,

– заметил депутат.

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Ситуация в Херсонской области: самые свежие новости

Вечером 10 ноября поступила информация о том, что вдоль всей береговой линии в Херсоне слышны лодочные моторы. Кафиры бежали на левый берег Днепра.

Утром 11 ноября начали распространяться новости о том, что захватчики взорвали Антоновский мост. Однако в ОК "Юг" пока не подтвердили эту информацию.

Между тем по состоянию на обед 11 ноября ВСУ уже отвоевали около полусотни населенных пунктов в Херсонской области. Украинские военные заметили в окрестностях Херсона.

По этому случаю в центре города собрались местные жители. Они ждут защитников с украинскими флагами.

Над Херсонской ОГА тоже подняли государственный флаг . Местные делятся фотографиями из Херсона в сети.

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