Херсон – украинский город, над нами – украинский флаг, – мэр Колыхаев

Херсон уже несколько дней противостоит российским оккупантам. Мэр Игорь Колыхаев подчеркнул, что Херсон – украинский город.

Как сказал мэр Херсона Игорь Колыхаев, 3 марта образовали штаб, занимающийся вопросами жизнеобеспечения города.

Важно В Херсоне будут бесплатно раздавать хлеб: адреса пунктов выдачи

Также Колыхаев призвал не паниковать и пользоваться только проверенными источниками информации.

Херсон – украинский город, над нами – украинский флаг. Общайтесь через своих старост округов, руководителей ОСМД, мы все с вами,

– сказал Игорь Колыхаев.

После вторжения российских оккупантов в Украину прошла уже неделя. Враги до сих пор пытаются захватить украинские города, в частности, Херсон. Украину защищают не только бойцы ВСУ и терробороны, но и мирные жители. Они без оружия борются с захватчиками, как могут – забирают у них технику, бросают коктейли Молотова, задерживают диверсантов и так далее.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!