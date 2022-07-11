Глава Херсонщины рекомендует жителям покинуть область для безопасности

Наши герои медленно, но уверенно продвигаются в направлении Херсона. Подлый враг готов на все, чтобы сдержать контрнаступление ВСУ.

российские оккупанты пытаются всеми возможными способами удержать под контролем занятые территории и остановить продвижение ВСУ. Особенно враг рассчитывает на прикрытие мирным населением, потому сгоняет свою технику между жилыми домами.

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Жителям нужно уезжать в безопасные места

Временно исполняющий обязанности главы Херсонской ОВ Дмитрий Бутрий призвал всех жителей Херсонщины эвакуироваться. Соответствующее заявление он сделал в эфире национального телемарафона, передает 24 канал.

Он подтвердил, что нашим героям удалось освободить от российских оккупантов еще один населенный пункт – Ивановку. У оккупантов начинается паника, они понимают, что перед силой и мощью ВСУ им не устоять.

Кроме того, наши воины уничтожили много вражеских складов с боеприпасами, поэтому надежды россиян на грубую силу и преимущество огня постепенно начинают таять.

Вместе с тем он добавил, что оккупанты усилили давление, проверки, также проводятся мероприятия по прикрытию мирным населением.

Как и все, я советую ради безопасности эвакуироваться. Если есть возможность – территорию Херсона нужно покинуть,

– сказал Бутрий.

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