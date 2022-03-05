Люди отказываются. Об этом рассказал журналист Сергей Лещенко, передает 24 канал.
Кстати "Российские военные за нас валнуются": оккупанты запускают фейки из Херсона
На самом деле Херсон протестует
Лещенко предположил, что, возможно, несколько человек привезли, чтобы те на камеру взяли эту гуманитарку.
Массово Херсон протестует против агрессора,
– подчеркнул журналист.
Он добавил: чтобы подавить дух людей и контролировать медиапространство, Россия хочет запустить в Херсоне и Мелитополе вещание каналов.
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