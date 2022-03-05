Люди отказываются. Об этом рассказал журналист Сергей Лещенко, передает 24 канал.

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На самом деле Херсон протестует

Лещенко предположил, что, возможно, несколько человек привезли, чтобы те на камеру взяли эту гуманитарку.

Массово Херсон протестует против агрессора,

– подчеркнул журналист.

Он добавил: чтобы подавить дух людей и контролировать медиапространство, Россия хочет запустить в Херсоне и Мелитополе вещание каналов.