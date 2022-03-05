Люди відмовляються. Про це розповів журналіст Сергій Лещенко, інформує 24 канал.
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Насправді Херсон протестує
Лещенко припустив, що, можливо, кількох людей привезли, аби ті на камеру взяли цю гуманітарку.
Масово Херсон протестує проти агресора,
– наголосив журналіст.
Він додав: щоб подавити дух людей та контролювати медіапростір, Росія хоче запустити в Херсоні та Мелітополі мовлення свої каналів.
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