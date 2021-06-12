О новом арт-пространстве на территории машиностроительного завода рассказал Ukraїner. Расположенный под открытым небом, Urban CAD собирает около 10 тысяч посетителей за теплый сезон.
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Это место, где проходят фестивали, концерты, спектакли, выставки, бизнес-события, лекции, семинары, кинопоказы и просто теплые дружеские вечера.
А началось все в 2016 году с команды единомышленников, объединились в бизнес-ассоциацию "Мы – херсонцы". Они и стали первыми инвесторами трансформации машиностроительного завода.
Мы работали здесь с семьями, своими руками, мозгами. Кто что мог: кто варить, кто носить, кто не мешать, кто вдохновлять. И так, командой, мы создали Urban CAD,
– вспомнил Виталий Белобров, соучредитель проекта.
Присоединились к развитию Urban CAD и сами херсонцы: кто помог обустраивать пространство, кто привез вазоны, предприниматели купили строительные материалы. Теперь в проектной команде Urban CAD работает 18 человек.
Белобров: Urban CAD притягивает людей как магнит
Соучредитель арт-пространства отметил, что Urban CAD – это место концентрации креативных и свободных людей, которые хотят развивать свой город.
"Место, где проходят все самые крутые события весны, лета, ну и кусочка осени. Это магнит, который притягивает гостей не только из Украины, но уже даже из Европы", – добавил он.
Соучредитель проекта Виталий Белобров / Фото Ukraїner, Катя Акварельная
Сделать Херсон лучшим местом для жизни – цель, которая объединила команду арт-пространства. Белобров больше всего верит в расцвет города, поощряя всех участвовать в его развитии.
"Потому что есть сверхцель – чтобы мы оставались в Херсоне и гордились тем, что мы херсонцы. Чтобы не только любили Херсон безусловной любовью, а чтобы он нам еще и нравился", – пояснил Виталий.
Больше об арт-пространстве Urban CAD: смотрите в видео Ukraїner