Про новий артпростір на території машинобудівного заводу розповів Ukraїner. Розташований просто неба, Urban CAD збирає близько 10 тисяч відвідувачів за теплий сезон.

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Це місце, де відбуваються фестивалі, концерти, вистави, виставки, бізнес-події, лекції, семінари, кінопокази та просто теплі дружні вечори.

А розпочалось все у 2016 році з команди однодумців, які об'єднались у бізнес-асоціацію "Ми – херсонці". Вони і стали першими інвесторами трансформації машинобудівного заводу.

Ми працювали тут із родинами, своїми руками, мізками. Хто що міг: хтось варити, хтось носити, хтось не заважати, хтось надихати. І так, командою, ми створили Urban CAD,

– пригадав Віталій Бєлобров, співзасновник проєкту.

Долучилися до розбудови Urban CAD і самі херсонці: хтось допоміг облаштовувати простір, хтось привіз вазони, підприємці купили будівельні матеріали. Тепер у проєктній команді Urban CAD працює 18 осіб.

Довідка. Команда Urban CAD спрямувала зусилля на 4 напрями: культурні, благодійні, розвивальні та соціально-корисні. Загалом у 2020 році в артпросторі провели 155 заходів.

Бєлобров: Urban CAD притягує людей як магніт

Співзасновник артпростору наголосив, що Urban CAD – це місце концентрації креативних та вільних людей, які хочуть розвивати своє місто.

"Місце, де проходять всі найкрутіші події весни, літа, ну й шматочка осені. Це магніт, який притягує гостей не тільки з України, а вже навіть з Європи", – додав він.



Співзасновник проєкту Віталій Бєлобров / Фото Ukraїner, Катя Акварельна

Зробити Херсон кращим місцем для життя — мета, яка об'єднала команду артпростору. Бєлобров понад усе вірить у розквіт міста, заохочуючи усіх долучатися до його розбудови.

"Бо є надмета – щоб ми залишались в Херсоні та пишалися тим, що ми херсонці. Аби не тільки любили Херсон безумовною любов'ю, а щоб він нам ще й подобався", – пояснив Віталій.

Більше про артпростір Urban CAD: дивіться у відео Ukraїner