В Херсоне будут бесплатно раздавать хлеб: адреса пунктов выдачи

Херсонский хлебокомбинат работает. С утра его работники пекут хлеб для горожан.

Водители-волонтеры на своих авто будут развозить его в разные районы Херсона. Ориентировочное время раздачи хлеба – с 11:30 до 13:00. Обратите внимание, что хлеб будут раздавать бесплатно.

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Где будут раздавать хлеб в Херсоне

Автомобили, с которых будет происходить раздача хлеба, имеют отличие – на боковом стекле будет надпись "ХЛЕБ". Как только он закончится, водитель сразу уедет из локации.

Места раздачи бесплатного хлеба в Херсоне:

"АТБ №912" на проспекте Ушакова, 50;

"АТБ №582" на проспекте Строителей, 6;

"АТБ №241" на проспекте Святых Кирилла и Мефодия, 15/2;

"АТБ №243" на улице Стретенской, 21;

"АТБ №236" на улице Покрышевой, 53;

улица Некрасова, 28А (перекресток 200 лет Херсона и Некрасова);

улица Маяковского, 13 (район супермаркета "АТБ-Маркет");

проспект Ушакова, 50 (район супермаркета "АТБ-Маркет");

проспект Ушакова, 49 (район "ЦУМ");

улица Черноморская, 25 (район супермаркета "ФРЕШ");

улица Перекопская, 177 (район супермаркета "АТБ-Маркет");

"Остров" по улице Патона, 8 (район супермаркета "АТБ-Маркет");

улица Мира, 20 (Днепровский рынок, район магазина "Кибернетики");

проспект Текстильщиков, 10А (район супермаркета "Фреш");

улица Илюши Кулика, 114Ж (район супермаркета "Фреш");

улица Стретенская, 21 (район супермаркета "АТБ-Маркет");

проспект Строителей, 6 (район супермаркета "АТБ-Маркет");

проспект Святых Кирилла и Мефодия, 20 (район супермаркета "Украина");

улица Вишневая, 52 (возле "Эко-Маркет");

проспект 200-летия Херсона, 2 (район супермаркета "АТБ-Маркет");

проспект Адмирала Сенявина, 156;

улица 49-й Гвардейской Дивизии, 10А;

"Таврический" Институт усовершенствования учителей (улица Покрышева, 41).

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