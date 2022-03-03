В Херсоне будут бесплатно раздавать хлеб: адреса пунктов выдачи

3 марта 2022 , 10:56
Читати новину українською

Источник:

Херсонский городской совет

Херсонский хлебокомбинат работает. С утра его работники пекут хлеб для горожан.

Водители-волонтеры на своих авто будут развозить его в разные районы Херсона. Ориентировочное время раздачи хлеба – с 11:30 до 13:00. Обратите внимание, что хлеб будут раздавать бесплатно.

Актуально Россия напала на Украину: хронология основных событий

Где будут раздавать хлеб в Херсоне

Автомобили, с которых будет происходить раздача хлеба, имеют отличие – на боковом стекле будет надпись "ХЛЕБ". Как только он закончится, водитель сразу уедет из локации.

Места раздачи бесплатного хлеба в Херсоне:

  • "АТБ №912" на проспекте Ушакова, 50;
  • "АТБ №582" на проспекте Строителей, 6;
  • "АТБ №241" на проспекте Святых Кирилла и Мефодия, 15/2;
  • "АТБ №243" на улице Стретенской, 21;
  • "АТБ №236" на улице Покрышевой, 53;
  • улица Некрасова, 28А (перекресток 200 лет Херсона и Некрасова);
  • улица Маяковского, 13 (район супермаркета "АТБ-Маркет");
  • проспект Ушакова, 50 (район супермаркета "АТБ-Маркет");
  • проспект Ушакова, 49 (район "ЦУМ");
  • улица Черноморская, 25 (район супермаркета "ФРЕШ");
  • улица Перекопская, 177 (район супермаркета "АТБ-Маркет");
  • "Остров" по улице Патона, 8 (район супермаркета "АТБ-Маркет");
  • улица Мира, 20 (Днепровский рынок, район магазина "Кибернетики");
  • проспект Текстильщиков, 10А (район супермаркета "Фреш");
  • улица Илюши Кулика, 114Ж (район супермаркета "Фреш");
  • улица Стретенская, 21 (район супермаркета "АТБ-Маркет");
  • проспект Строителей, 6 (район супермаркета "АТБ-Маркет");
  • проспект Святых Кирилла и Мефодия, 20 (район супермаркета "Украина");
  • улица Вишневая, 52 (возле "Эко-Маркет");
  • проспект 200-летия Херсона, 2 (район супермаркета "АТБ-Маркет");
  • проспект Адмирала Сенявина, 156;
  • улица 49-й Гвардейской Дивизии, 10А;
  • "Таврический" Институт усовершенствования учителей (улица Покрышева, 41).

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!

Автор: Ольга Котів