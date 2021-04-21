В Херсоне 21 апреля на пешеходном переходе Toyota наехала на 10-летнего мальчика. Ребенка с тяжелыми травмами доставили в больницу, а 28-летнего водителя задержали.

ДТП произошло на проспекте Ушакова около 12:00. Ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда попал под колеса.

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Ребенка с тяжелыми травмами доставили в больницу

С тяжелыми травмами пострадавшего госпитализировали в детскую областную клиническую больницу. Он находится в реанимационном отделении.

Водителя, который был за рулем Toyota, задержали. Открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.



Водителя, который был за рулем, задержали / Фото Нацполиции



Ребенка доставили в больницу с тяжелыми травмами / Фото Нацполиции

В Киеве велосипедистка сбила пешехода

Отметим, что жуткая авария произошла 21 апреля и в Киеве, однако без участия автомобиля. Велосипедистка, ехавшая по тротуару на большой скорости, просто снесла девушку-пешехода. Пострадавшую забрала скорая помощь. Полицейские через факт наезда открыли уголовное производство.