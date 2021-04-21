У Херсоні 21 квітня на пішохідному переході Toyota наїхала на 10-річного хлопчика. Дитину з важкими травмами доправили до лікарні, а 28-річного водія – затримали.

ДТП сталась на проспекті Ушакова близько 12:00. Дитина переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході, коли потрапила під колеса.

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Дитину з важкими травмами доправили до лікарні

З важкими травмами потерпілого госпіталізували у дитячу обласну клінічну лікарню. Він перебуває у реанімаційному відділенні.

Водія, який був за кермом Toyota, затримали. Відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Правоохоронці встановлюють всі обставини аварії.

Водія, що був за кермом, затримали / Фото Нацполіції

Дитину доправили до лікарні з важкими травмами / Фото Нацполіції

У Києві велосипедистка збила пішохода

Зазначимо, що моторошна аварія сталась 21 квітня і в Києві, проте без участі автомобіля. Велосипедистка, що їхала по тротуарі на великій швидкості, просто знесла дівчину-пішохода. Постраждалу забрала швидка допомога. Поліцейські через факт наїзду відкрили кримінальне провадження.