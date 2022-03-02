В Херсоне местные отобрали у оккупантов флаг Украины

В Херсоне оккупанты пытались забрать флаги Украины у местных жителей. Однако люди дали российским военным отпор.

Украинцы отняли флаги у противника. Мирные жители не побоялись ни русского танка, ни вооруженных военных.

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Мужчины отобрали флаги и выкрикнули "Слава Украине".

Смотрите видео из Херсона:

Отметим, мэр Херсона Игорь Колыхаев просит срочно организовать "зеленый коридор", чтобы вывести из города раненых и убитых. Также он призывает привести в Херсон медиков, лекарства и продукты. Мэр отметил, что в городе может случиться гуманитарная катастрофа.