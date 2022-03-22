Сегодня, 22 марта, в Херсоне люди снова вышли на мирный митинг.

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На этот раз военные России для того, чтобы разогнать людей, применили слезоточивый газ.

Когда дым рассеялся, часть херсонцев вернулась на площадь.

Добавим, что в Херсоне люди без оружия выходят на акции протеста против российских оккупантов, говорят военным убираться прочь с их земли. Сегодня в очередной раз херсонцы доказали, что они – бесстрашный украинский народ.