Сьогодні, 22 березня, у Херсоні люди знову вийшли на мирний мітинг.

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Цього разу військові Росії для того, аби розігнати людей, застосували сльозогінний газ.

Коли дим розвіявся частина херсонців повернулась на площу.

Додамо, що у Херсоні люди без зброї виходять на акції протесту проти російських окупантів, вони кажуть військовим забиратись геть з їхньої землі. Сьогодні в черговий раз херсонці довели, що вони – безстрашний український народ.

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